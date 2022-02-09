Ярославский "Локомотив" скорбит по трагически погибшему 21-летнему хоккеисту

"Локомотив" скорбит по погибшему воспитаннику. Фото: Хоккейный клуб "Локомотив"//группа "Ярославль Live"

Воспитанник ярославского "Локомотива" Владислав Зайцев трагически погиб 7 февраля, упав с технического 17-го этажа дома на улице Волгоградская.

Хоккейный клуб "Локомотив", в котором долго занимался Владислав, тяжело скорбит по утрате и выражает свои соболезнования семье юноши.

- Хоккейный клуб «Локомотив» выражает глубокие соболезнования родными близким воспитанника детско-юношеской школы нашего клуба Владислава Зайцева. Трагическая гибель Владислава стала большим ударом для нас. Ушел из жизни молодой парень, которого отличали искренняя доброта, открытость и непосредственность. Невозможно подобрать слова, чтобы передать боль и горечь потери. Светлая память!