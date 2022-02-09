Ярославец рассказал о попытке похищения ребенка у стен школы

Ярославец в соцсетях рассказал о попытке похищения третьеклассника Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в одном из ярославских пабликов появилась информация о попытке похищения мальчика-третьеклассника прямо у стен школы №31, в которой он учится. По словам автора поста, к ребенку подошла женщина, предложила ему сладости и попыталась увести с собой.

- Он вырвался и убежал домой. Будьте бдительны, месяц назад было то же самое, но родители не придали значение, - пишет в группе «Подслушано в Ярославле» Андрей С.

Мальчик рассказал, что женщина была одета в длинное платье, с платком на голове, говорила с акцентом.

- Оснований не верить испуганному ребенку нет. Пост написан, чтобы люди были внимательнее и принимали соответствующие меры предосторожности, - говорит Андрей.

Однако, предупредив о возможной опасности в соцсетях, автор поста почему-то не стал обращаться в правоохранительные органы. Не написали заявление о случившемся и родители третьеклассника.

- Никакой информации, сообщений в органы внутренних дел не поступало. В образовательную организацию родители и обучающиеся по данному факту не обращались, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

После того, как пост появился в соцсетях, полиция организовала проверку.