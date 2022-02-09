Жительница Рыбинска получила травмы, переходя дорогу по «зебре»

Жительница Рыбинска попала под колеса "Мазды" Фото: Сергей ГАПОН

57-летняя жительница Рыбинска была госпитализирована после наезда автомобиля. Пострадавшая вечером 8 февраля переходила Переборский тракт в районе улицы Тельмана и угодила под колеса «Мазды». Водитель иномарки , 48-летняя женщина, по каким-то причинам пешехода на пешеходном переходе не заметила.

- Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована медиками. На месте работали сотрудники ГИБДД, МЧС. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.