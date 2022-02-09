В Ярославле будут судить молодого парня, которого обвиняют в убийстве из ревности

22-летний ярославец обвиняется в убийстве своей 23-летней девушки Фото: Иван ВИСЛОВ

Следователи регионального СКР завершили расследование уголовного дела: 22-летний ярославец обвиняется в убийстве своей 23-летней девушки.

Преступление было совершено в апреле прошлого года в доме на улице Романовской. Молодой человек, его девушка и отчим пили на протяжении нескольких дней. Между парнем и его сожительницей началась ссора, по одной из версий – из ревности.

- В ходе конфликта он избил потерпевшую, после чего задушил ее, - рассказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Тело любимой мужчина вынес во двор жилого комплекса. Труп нашли прохожие и вызвали полицию.

Сожитель под подозрение попал сразу же. С апреля он содержится под стражей.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - уточнили в СКР.