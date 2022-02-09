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Общество9 февраля 2022 7:38

В Ярославле пропал подросток с родимым пятном под глазом

Мальчик ушел из дома в школу 8 февраля и не вернулся
Полина Вачнадзе
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В Ярославле ищут 13-летнего Даниила Салова. ФОТО: "ЯрСпас"

В Ярославле ищут 13-летнего Даниила Салова. ФОТО: "ЯрСпас"

В Ярославле ищут 13-летнего Даниила Салова из Фрунзенского района города. Юноша пропал еще вчера, 8 февраля: около 13 часов ушел из дома в школу и перестал выходить на связь.

На вид подростку 13-14 лет, рост 150-155 сантиметров, волосы русые, глаза карие. Есть у Даниила и особые приметы: под правым глазом красное родимое пятно, а на левом веке небольшой шрам.

Мальчик был одет в темно-синюю парку с капюшоном, темные спортивные брюки, черные ботинки и темно-синюю вязаную шапку. При себе темно-серый рюкзак.

Если вы знаете, где находится Даниил или видели его, сообщите в полицию (02, 102, 112) или на горячую линию «ЯрСпаса»: 8-910-964-08-38.