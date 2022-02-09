Ярославским студентам вернули их автобус

С 9 февраля в Ярославле вновь начал ходить "студенческий" автобус. ФОТО: группа "Общественный транспорт Ярославль" ВКонтакте

В Ярославле по маршруту «Красная площадь – Студенческий городок» с 9 февраля вновь начал ходить автобус №22с, сообщает МУП «Яргортранс».

Автобус, прозванный студенческим, так как пользуются им в основном учащиеся университета имени Демидова, отменили в ноябре прошлого года. Студентов из-за коронавируса перевели на дистанционное обучение, поэтому необходимость маршрута №22с временно отпала. Сейчас большая часть факультетов вернулась к обычному графику учебы.

Первый рейс от Красной площади у автобуса №22с в 07:28, последний – в 17:17. От Студенческого городка транспорт начинает ходить в 07:55 и заканчивает в 17:44. в субботу и воскресенье рейсов нет.