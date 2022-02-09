В Рыбинске сделают три площадки для выгула собак

Площадки оборудуют в Веретье-2, на Скомороховой горе и в Зачеремушном районе Фото: Администрация Рыбинска

На благоустройство трех площадок для выгула собак Рыбинску выделят 4,5 миллиона рублей по проекту «Наши дворы». Площадки оборудуют в Веретье-2, на Скомороховой горе и в Зачеремушном районе.

- Таких мест в городе никогда не было. Площадки будут огорожены. Они предполагают типовое благоустройство с размещением снарядов для дрессировки. Планируем начать установку в мае. К 20 февраля по площадкам должна быть готова проектно-сметная документация, до 10 марта пройдена экспертиза, а1 мая состояться отбор подрядчика, — рассказал и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков.

Площадки будут находиться по этим адресам:

- зеленая зона у ПАО НПО «Сатурн» напротив дома № 11 по ул. Фурманова (микрорайон Скоморохова Гора),

- зеленая зона напротив дома №17 по пр. Мира (микрорайон Веретье-2),

- зеленая зона у путепровода по улице Максима Горького, ограниченная улицами Орджоникидзе и Кладовой (Зачеремушный район).

Деньги на проект «Наши дворы» выделяют областной и федеральный бюджеты. По нему в этом году в Рыбинске также собираются благоустроить 35 дворов.

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