Ярославцы сообщают о загрязнении реки Дунайка

Вода в реке Дунайка во Фрунзенском районе стала неестественного цвета. Фото: группа "Ярославль - Красноперекопский и Фрунзенский"

Жители Ярославля встревожены экологической обстановкой в городе: 8 февраля они обнаружили, что вода в реке Дунайка во Фрунзенском районе стала неестественного цвета. Неподалеку от устья реки находится судостроительный завод.

- В Дунайку что-то сбросили, цвет реки изменился, похож на ржавую воду. Утки вышли на берег из-за этого, обычно они в воде плавают. Вопрос к властям, долго город будет загрязнять водоёмы, каждый год одно и то же? - сообщают очевидцы в группе "Ярославль - Красноперекопский и Фрунзенский".

Опасения ярославцев были не напрасны, проблемой заинтересовался департамент природопользования области. Специалисты взяли воду из реки на экспертизу.

- На момент обследования акватории водного объекта вода в реке имела специфическую окраску. В рамках надзорных мероприятий специалистами экоаналитической лаборатории были отобраны три пробы воды для лабораторного анализа. Исследование проб воды будет проведено в течение 14 дней, - сообщил председатель комитета государственного экологического надзора регионального департамента охраны окружающей среды и природопользования Александр Прибылов.