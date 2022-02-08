В Ярославской области землевладелец исполнил предписание Россельхознадзора и ввел земельный участок в сельскохозяйственный оборот

В январе 2022 года Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям проведена внеплановая документарная проверка по исполнению гражданином предписания об устранении выявленного нарушения на земельном участке сельскохозяйственного назначения, принадлежащем ему на праве собственности, общей площадью 0,9 га, расположенном в Рыбинском районе Ярославской области.

В соответствии со статьей ст. 13 Земельного кодекса Российской Федерации в целях охраны земель собственники землепользователи и арендаторы земельных участков…обязаны проводить мероприятия по: воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами, в том числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами, загрязнения отходами производства и потребления и другого негативного воздействия; защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, кустарниками, сорными растениями, сохранению достигнутого уровня мелиорации.

В ходе проверки Управления гражданином были представлены документы, подтверждающие введение земельного участка в сельскохозяйственный оборот: проведены мероприятия по ликвидации зарастания древесно-кустарниковой растительностью, осуществлен посев многолетних трав (мятлик).