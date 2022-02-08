Ярославец притворился сантехником и ограбил 85-летнюю женщину

За преступление ярославцу грозит до 7 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В сентябре 2021 года в двери 85-летней пенсионерки из Ярославля постучался сантехник. Рабочий сказал женщине, что она заливает соседей, и ему нужно срочно проверить водопровод в квартире. Доверчивая женщина поверила специалисту и пустило ее. В этот момент ярославна не догадывалась, чем ей это обернется.

- Ранее судимый 37-летний обвиняемый, представившись сантехником пришел к 85-летней жительнице Кировского района. Осмотрев трубы на кухне он намеренно отсоединил их, чтобы образовалась течь и, забрав 10 000 рублей «на приобретение заглушки», покинул квартиру, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Но этого злоумышленнику было мало. Через два дня он вернулся под видом продолжения ремонта. Хозяйка открыла дверь, и в этот же момент "сантехник" затолкал ее в комнату, заклеил ротт скотчем и избил. После этого перевернул всю квартиру, нашел пять тысяч рублей и сбежал.

- В результате преступных действий женщине причинены закрытая

черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей

носа и иные повреждения. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий обвиняемый был установлен сотрудниками полиции, - дополнили в прокуратуре.

За преступление ярославцу грозит до 7 лет лишения свободы. Расследование дела продолжается.