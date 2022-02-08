Коварная «Роксана»: в Ярославской области потеплеет до мартовских показателей

В Ярославской области потеплеет до мартовских показателей Фото: Иван МАКЕЕВ

Большое количество осадков и резкое потепление – виной тому является североатлантический циклон «Роксана». На этой неделе он обеспечил бесперебойный приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения, подогретого Гольфстримом. Из-за чего среднесуточная температура в Центральной России, сообщают синоптики Центра «Фобос», окажется на 7-9 градусов выше многолетней нормы.

- Такой температурный режим более чем на месяц опережает календарь и соответствует показателям середины марта, - уточняют специалисты.

При этом осадки никуда не денутся: ожидается и снег, и мокрый снег, возможен и дождь. Все это чревато гололедицей, из-за которой водителям и пешеходам следует быть более внимательными.

В Ярославской области завтра, 9 февраля, ожидается переменная облачность, небольшой снег и сильный туман. Ночью -2…-4, днем -3…-5.

10 февраля - переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью и днем -1..-3. 11 февраля в течение суток ожидается переменная облачность, небольшой снег, сильный туман. Ночью -5..-7, днем -2..-4. 12 февраля вновь переменная облачность, сильный снег и сильный туман. Ночью -1..-3, днем -3..-5.

13 февраля также переменная облачность, небольшой снег. Ночью и днем -3..-5.