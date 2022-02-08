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Общество8 февраля 2022 10:57

В ярославском «Горзеленхозстрое» массово болеют рабочие

На больничном находятся 43 водителя-механизатора
Полина Вачнадзе
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43 водителя-механизатора «Яргорзеленхозстроя» находятся на больничных

43 водителя-механизатора «Яргорзеленхозстроя» находятся на больничных

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле 43 водителя-механизатора «Горзеленхозстроя» находятся на больничных. Чтобы на работу по уборке снега с улиц города не останавливалась, руководству предприятия приходится оперативно перестраивать график выхода сотрудников на участки.

- Мы переносим смены, меняем график выхода, ищем подмену, - сказал директор компании Виталий Запевалов.

Похожая ситуация сложилась и в ЕДДС – различные вирусы не обошли стороной диспетчеров. Из-за нехватки персонала увеличилось время дозвона до единой диспетчерской службы.