Более 14 тысяч интеллектуальных приборов учета установит Ярэнерго в Ярославской области

Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» в 2022 году установит 14,4 тысячи интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Таким образом, общее число точек в зоне ответственности филиала, оборудованных «умными» счетчиками, достигнет 65 тысяч.

Переход на современные приборы происходит на территории всей Ярославской области. Наибольшее их количество в 2022 году специалисты филиала установят в Ярославле, Ярославском и Некрасовском районах.

Все работы для потребителя выполняются бесплатно в рамках исполнения федерального закона № 522-ФЗ. Действующие счетчики будут заменяться по мере выхода из строя или истечения срока межповерочного интервала. Новым потребителям интеллектуальные приборы учета установят в рамках договора на технологическое присоединение.

Новые приборы по сравнению с устаревшими обладает рядом преимуществ. Так, их внедрение в ближайшей перспективе избавит потребителя от обязанности ежемесячно передавать показания. С момента включения счетчиков в автоматизированную систему учета данные об объемах потребления будут направляться в сбытовую компанию автоматически.

Установка современного оборудования не только повысит качество учета, но позволит автоматически выявлять очаги потерь электроэнергии. В случае несанкционированного вмешательства в его работу прибор учета самостоятельно сообщит о происшедшем на сервер энергокомпании.

- Интеллектуальная система учета электроэнергии – важный элемент современного электросетевого комплекса. Благодаря ее внедрению мы решаем задачи по сокращению коммерческих потерь и улучшаем качество и надежность электроснабжения потребителей, – подчеркнул и.о. заместителя генерального директора – директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.