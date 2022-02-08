В Ереване задержали бывшего главу Тутаевского района Яна Андреева

В Ереване был задержан бывший глава Тутаевского района Ярославской области Ян Андреев. В 2009 году в отношении чиновника было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, за предоставление земельного участка он получил от предпринимателя около 500 тысяч рублей, которые потратил на отдых в ЮАР.

На допросы Андреев не являлся, а после начал скрываться от правоохранителей. В 2011 году обвиняемого объявили сначала в федеральный розыск, а потом и в международный. Известно, что в этом же году экс-глава района уехал из России и поселился в Израиле.

Сейчас решается вопрос об экстрадиции Яна Андреева в Россию.