«Швырял деньги, угрожал дать в морду»: ярославцы пожаловались на поведение водителя автобуса №58

Ярославна пожаловалась на хамство водителя автобуса. ФОТО: Жанна Ярославль ВКонтакте

Ярославцы в социальной сети пожаловались на поведение водителя автобуса №58. По словам одной из пассажирок, поведение мужчины было просто хамским.

- Попался водитель 58-го автобуса полный неадекват. Нас ехало двое. Сели на остановке «Дом обуви» на проспекте Ленина в сторону Брагино в 14:45. Судя по билетам, автобус принадлежит компании «Транском Авто». Вместо рубля водителю были даны две монеты по 50 копеек. Ну, не было рубля. Водитель орал, что эти деньги не в обороте, не хотел давать билет, матерился, швырял деньги в дверь. Далее с матом мчал, не остановил девушке на остановке. Бабушке, которая хотела самостоятельно взять билет угрожал «дать в морду». Прошу надзорные органы принять меры, - написала в группе «Общественный транспорт Ярославля» ВКонтакте подписчица по имени Жанна.

Стычки водителя и пассажиров в ярославском транспорте в последнее время происходят довольно часто. В той же группе еще одна жительница города Александра вспомнила, как в прошлый вторник водитель автобуса, женщина, «драться налетела, орала матом, угрожала». В конце прошлого года ярославцы коллективно жаловались на водителя 55-го автобуса: он принимал оплату проезда только наличными, а пассажиров с проездными и картами заставлял выходить.

- Ох, что-то за эту зиму люди озлобились и озверели, в автобусах все рычат и драться готовы. Водители сейчас теряют спокойствие, многие болеют, в такой период не в удовольствие ездить, люди иногда сами лезут хамить водителям и кондукторам... И потом начинаются такие срывы, благо в очередной раз никто не сцепился, - комментирует Любовь Демина.