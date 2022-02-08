В Ярославской области больше полугода ищут пропавшую женщину Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославской области уже восьмой месяц ищут 36-летнюю Анну Лазареву, которая пропала 14 июля 2021 года. Женщина вышла из квартиры родственников, расположенной в деревне Итларь Ростовского района, и пропала.

Региональный отдел СКР возбудил уголовное дело.

Приметы Анны: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые.

Была одета в желтую футболку и темные бриджи.

- Следственное управление обращается к гражданам, располагающим информацией о местонахождении Лазаревой Анны, с просьбой сообщить об этом по телефону "02" или в Ростовский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Ярославской области по телефону +7(48536)7-90-39, - отметили в пресс-службе ведомства.