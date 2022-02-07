Ярославские лаборатории по забору ПЦР-теста начали работать круглосуточно

Мощность лабораторий увеличена. ФОТО: департамент здравоохранения Ярославской области

В Ярославле почти все лаборатории, которые занимаются забором и обработкой ПЦР-тестов, начали работать круглосуточно. В регионе количество заболевших коронавирусом растет с каждым днем, поэтому лаборатории выполняют вдвое больше исследований. За сутки в этих государственных медицинских организациях обработали 6548 тестов.

- На данный момент в регионе процедура проводится в пяти лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области», в девяти лабораториях государственных медорганизаций, а также в одной лаборатории частного учреждения здравоохранения, - сообщили в правительстве Ярославской области.