Итоги ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте за минувшую неделю

С 31 января по 4 февраля 2022 года специалистами отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям при отгрузке на экспорт с территории Тверской области досмотрено 6 автомашин, общий вес грузов 103,87 т. Оформлено 6 ветеринарных сертификатов в Бангладеш, Польшу, Литву. При вывозе с территории области на складах временного хранения государственные инспекторами отдела досмотрено:

33,53 т кормов для кошек и собак; 23,96 т жира технического животного; 21 т сухих пивных дрожжей 20 т кормовой добавки для кур-несушек; 5,38 т кожи из шкур.

Оформлено 2 ветеринарных сертификата на собак в Латвию, Нидерланды.

При ввозе на территорию Тверской и Ярославской областей сотрудниками Управления проведен ветеринарный досмотр импортных грузов в количестве 136,49 т:

кормовые добавки, происхождение ЕС, Китай – 3 партии; рыба и морепродукты, происхождение Таиланд, Иран – 4 партии; шерсть, происхождение Узбекистан – 1 партия.

Оформлено 27 ветеринарных сертификатов в электронной форме.