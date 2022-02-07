Под Рыбинском Деминский лыжный марафон пройдет с коронавирусными ограничениями

Заявки на соревнования подали 3 942 человека Фото: Администрация Рыбинска

Под Рыбинском в ЦЛС «Демино» состоится XV Международный Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet- 2022. Соревнования пройдут 6 и 7 марта. На марафон подано большое количество заявок – 3 942. Это значит, что антиковидные меры должны особенно серьезно соблюдаться.

— Старт участников будет проходить волнами, а предстартовый коридор разделен лыжнями, что обеспечит социальную дистанцию. Вход на предстартовую поляну также будет организован с двух сторон, чтобы развести потоки участников, — пояснил директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталья Шульдин рассказала, что команда марафона прошла вакцинацию, на всем протяжении подготовки стартов и в дни проведения гонок будет неукоснительно соблюдаться масочный режим, социальная дистанция, предоставлена возможность регулярно пользоваться антисептиками. Ограничение по наполняемости трибун – 30 %.