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Спорт7 февраля 2022 14:20

Под Рыбинском Деминский лыжный марафон пройдет с коронавирусными ограничениями

Заявки на соревнования подали 3 942 человека
Анастасия Голубева
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Заявки на соревнования подали 3 942 человека

Заявки на соревнования подали 3 942 человека

Фото: Администрация Рыбинска

Под Рыбинском в ЦЛС «Демино» состоится XV Международный Ростех Деминский лыжный марафон FIS/Worldloppet- 2022. Соревнования пройдут 6 и 7 марта. На марафон подано большое количество заявок – 3 942. Это значит, что антиковидные меры должны особенно серьезно соблюдаться.

— Старт участников будет проходить волнами, а предстартовый коридор разделен лыжнями, что обеспечит социальную дистанцию. Вход на предстартовую поляну также будет организован с двух сторон, чтобы развести потоки участников, — пояснил директор СНП «Деминские марафоны» Игорь Самойлов.

Заместитель главы администрации по социальным вопросам Наталья Шульдин рассказала, что команда марафона прошла вакцинацию, на всем протяжении подготовки стартов и в дни проведения гонок будет неукоснительно соблюдаться масочный режим, социальная дистанция, предоставлена возможность регулярно пользоваться антисептиками. Ограничение по наполняемости трибун – 30 %.

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