В Ярославской области увеличили число госпиталей, принимающих COVID-пациентов

На данный момент подготовлены 2 563 койки, заняты – 2 054. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области число клиник, которые принимают пациентов с коронавирусом, за неделю увеличили с 18 до 24. На данный момент подготовлены 2 563 койки, уже заняты – 2 054.

- Состояние 174 человек крайне тяжелое и тяжелое, 1 822 – средней степени тяжести, - сообщили в департаменте здравоохранения региона.

В Ярославле работает шесть COVID-клиник. Это госпиталь ветеранов войн (180 коек), инфекционная клиническая больница (84 койки), больница имени Семашко (242 койки, клинические больницы №2 (150 коек), №3 (208 коек) и №9 (201 койка).

В Рыбинске пациентов с коронавирусом принимают больницы №1 (120 коек), №2 имени Пирогова (83 койки), №3 (60 коек) и №4 (120 коек).

Также перепрофилированы ЦРБ имени Соколова, Даниловская, Переславская, Пошехонская, Тутаевская, Угличская, Ярославская, Ростовская, Гаврилов-Ямская, Некрасовская, Любимская, Борисоглебская, Некоузская и Пречистинская ЦРБ. В них развернуты от 10 до 190 коек для больных с вирусом.

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