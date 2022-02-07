Четверть водителей общественного транспорта Ярославля ушли на больничный

В Ярославле на больничный ушли 25% водителей и около 17% кондукторов «Яргортранса». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле на больничный ушли 25% водителей и около 17% кондукторов «Яргортранса». Из-за нехватки сотрудников с 8 февраля будут скорректированы графики работы четырех автобусов: №№18, 19, 25 и 85.

Не исключено, что из-за болезни работников придется изменить и график работы других маршрутов.

- Изменения будут вноситься только по тем маршрутам, где возникает серьезный дефицит водителей. Интервалы движения планируем увеличить, но все основные рейсы, особенно в час пик, сохранить, - сообщили в управлении городского пассажирского транспорта.

Вся информация об изменениях в работе общественного транспорта Ярославля будет опубликована на сайте МУП «Яргортранс».