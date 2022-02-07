Ярославских школьников приглашают участвовать в конкурсе креативных стикеров

Школьники могут принять участие в создании красочных стикеров. Фото: ПАО «Ростелеком».

Школьники 1–11 классов могут принять участие в создании креативных стикеров, лучшие из которых будут добавлены в чаты образовательной платформы. Авторы наиболее удачных работ также получат награды от организаторов конкурса - информационно-коммуникационной платформы «Сферум», а также VK и «Ростелеком».

- Наша образовательная платформа должна быть удобной и интересной для пользователей. Мы на постоянной основе взаимодействуем с педагогическими и родительскими сообществами, учитываем их пожелания по ее совершенствованию. В этот раз мы приглашаем школьников поучаствовать в развитии платформы и предложить креативные идеи, которые мы поможем воплотить в жизнь. Лучшие творческие работы будут отрисованы профессиональными художниками и добавлены на платформу в виде стикерпаков, - рассказал генеральный директор компании «Цифровое образование» (компания-разработчик «Сферума») Рубен Акопов.

По условиям конкурса, творческие работы в виде рисунков, скетчей или готовых наборов стикеров необходимо разместить в своем открытом аккаунте в социальной сети с коротким описанием идеи и хештегом #мойсферум.

Победители будут определены к 14 апреля, авторы лучших работ получат ценные призы. Победителей выберет команда организаторов, в состав жюри также войдут популярные блогеры, сообщает пресс-служба «Ростелекома».

Добавим, что «Сферум» объединяет более 2,5 млн пользователей по всей стране. Платформа призвана сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным. Она позволяет учиться и общаться онлайн школьникам, учителям и родителям.