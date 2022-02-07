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Общество7 февраля 2022 11:47

В Ярославской области 30 школ закрыли на карантин

Ученики перешли на дистанционное обучение
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области 30 школ закрыли на карантин

В Ярославской области 30 школ закрыли на карантин

Фото: Ксения КОНЮХОВА

В Ярославской области более 30 школ закрыты на карантин по ОРВИ. На дистант перешли ученики следующих школ:

- Ярославль: №№80, 90, 68, 5, 6, 3, 77, 26, 67, 75, 21, 76, 78;

- Брейтовская СОШ;

- Митинская ОШ Гаврилов-Ямского района;

- школы №№1,2, 12, Спасская и Горушинская НШДС;

- Тихменевская школа Рыбинского района;

- Савинская школа Тутаевского района;

- школа №3 Угличского района;

- Красноткацкая, Туношенская, Дубковская, Михайловская, Кузнечихинская, Рязанцевская школы Ярославского района.

Также на карантин по ОРВИ ушли детские сады №№1, 2 и 3 Пошехонского района.

На карантине по коронавирусу детский сад №1 в Любимее и Татищевская школа.

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