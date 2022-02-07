По данным социологов, треть россиян на досуге предпочитают смотреть фильмы

Tele2 сделала подборку из захватывающих картин, которые удивят сюжетной линией и развязкой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вероятно, в ближайшие дни число домашних любителей кинематографа только увеличится, ведь прогулки придется отложить: Гидрометцентр спрогнозировал новые сильные снегопады в ЦФО.

Поддерживая увлечения жителей, Tele2 сделала подборку из захватывающих картин, которые удивят сюжетной линией и развязкой. Посмотреть их можно в онлайн-кинотеатре Wink в обмен на минуты из тарифа.

Острый сюжет, сильный финал

Подборка начинается с рейтинговой ленты «Перемены» (16+), которая вышла в прокат 2020 году. По сюжету, женщина отправляется в кругосветное путешествие, о котором она мечтала когда-то вместе с мужем. Первая же остановка меняет ее жизнь навсегда. В главных ролях снялись Элизабет Херли, Крейг Фергюссон и Кэти Ли. Любители комедий оценят картину «Болельщицы со стажем» (12+). Женщины показывают на своем примере, как надо встречать старость.

Для тех, кто ценит классику американских хорроров, подойдет новинка «Крик.Кровавое посвящение» (18+). После убийства звезды университетской спортивной команды один за другим вскрываются невероятные секреты и тайные способы коммуникации в студенческом сообществе.

Завершим рекомендации психологическим триллером «Стилистка» (18+). Главная героиня, которая по-своему воспринимает мир и способна на жесткие преступления, становится стилистом для обаятельной и общительной девушки. В течение всей ленты происходит борьба героини с ее внутренними порывами, и только в самом конце зрители узнают, что все же победит – добро или зло.

Минуты – в обмен на фильмы

«Продолжая стратегию «Других правил», в прошлом году в компании запустили инновационный сервис по обмену минут на фильмы в онлайн-кинотеатре Wink, – рассказал директор ярославского филиала Tele2 Сергей Тимонин.

– Услуга сразу набрала популярность как в Ярославской области, так и по всей России – жители страны обменяли на фильмы свыше 117 млн минут. Добавлю, что смотреть картины можно на любых устройствах, а в дни снегопадов, когда не хочется выходить из дома, сервис становится просто незаменимым», - сообщает пресс-служба оператора.