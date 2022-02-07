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Происшествия7 февраля 2022 7:44

В Ярославле задержали лже-электрика, обманувшего пенсионерку на 62 тысячи рублей

Мужчина установил ей в квартиру «дополнительное оборудование от возгорания»
Полина Вачнадзе
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За мошенничество ярославцу грозит до 5 лет лишения свободы

За мошенничество ярославцу грозит до 5 лет лишения свободы

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ярославле задержан 38-летний мужчина: полицейские считают, что именно он обманул 82-летнюю пенсионерку и выманил у нее 62 тысячи рублей.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что к ней в квартиру приходил мужчина, который представился электриком. Он уговорил ее установить в доме дополнительное электрооборудование против случайного возгорания. Пенсионерка согласилась и заплатила «мастеру» за электровыключатели 62 тысячи рублей, а потом поняла, что, скорее всего, ее обманули.

- Сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый – 38-летний ранее судимый мужчина. Также установлена его причастность к совершению аналогичного преступления в Ярославле, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Если суд признает ярославца виновным, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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