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Общество7 февраля 2022 7:18

В Ярославской области ловят нарушителей масочного режима

Составлено 13 протоколов
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области ловят нарушителей масочного режима

В Ярославской области ловят нарушителей масочного режима

Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославской области вновь провели облавы на нарушителей масочного режима. Проверяли в основном магазины: за два дня сотрудники департамента АПК и администраций районов в сопровождении полицейских обошли 58 торговых точек в Мышкинском и Даниловском районах, Угличе, Переславле и Ярославле.

- Проинспектировали семь предприятий в Мышкинском районе, 10 – в Даниловском. В Переславле-Залесском и Заволжском районе Ярославля проверено по 13 объектов. Лидером стал Углич, там соблюдение масочного режима проверили на 15 предприятиях торговли. В результате на нарушителей составлено 13 протоколов, из которых девять – на физических лиц, - рассказала заместитель директора департамента Валентина Шишина.

Нарушителям грозит штраф.

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