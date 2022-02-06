7 февраля в Ярославле отключат воду и электричество

В понедельник в городе не будет воды и света.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Рабочая неделя в Ярославле начнется с того, что в городе отключат свет и воду. Свет будет недоступен целый день с 9 до 17 часов для жителей следующих улиц:
- улица Заливная, 52-74,75-97;
- переулок 10-й Маяковский, 10-18;
- улица Седова,1-11;
- переулок 9-й Маяковский, 11-17,12-18;
- переулок 8-й Маяковский, 10-18.
Воду отключат также в 9 утра, но включать раньше - в 15 часов.
- улица Д. Бедного, 64, 54;
- улица Б. Любимская, 71(СОШ №60);
- переулок Куропаткова,14;
- улица Куропаткова,68;
- улица 1-я Приречная, 21,19,19А(Д/с№ 55), 15/15,13,11,9,7/66.