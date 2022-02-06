7 февраля в Ярославле отключат воду и электричество

В понедельник в городе не будет воды и света. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рабочая неделя в Ярославле начнется с того, что в городе отключат свет и воду. Свет будет недоступен целый день с 9 до 17 часов для жителей следующих улиц:

- улица Заливная, 52-74,75-97;

- переулок 10-й Маяковский, 10-18;

- улица Седова,1-11;

- переулок 9-й Маяковский, 11-17,12-18;

- переулок 8-й Маяковский, 10-18.

Воду отключат также в 9 утра, но включать раньше - в 15 часов.

- улица Д. Бедного, 64, 54;

- улица Б. Любимская, 71(СОШ №60);

- переулок Куропаткова,14;

- улица Куропаткова,68;

- улица 1-я Приречная, 21,19,19А(Д/с№ 55), 15/15,13,11,9,7/66.