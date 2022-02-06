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Общество6 февраля 2022 12:46

Под Ярославлем в пожаре погиб человек

Спасатели тушили огонь семь часов
Влада Красоткина
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Повреждена квартира площадью в 25 квадратных метров. Фото: МЧС Ярославль

Повреждена квартира площадью в 25 квадратных метров. Фото: МЧС Ярославль

Ранним утром 5 февраля в Некоузском районе Ярославской области произошел пожар на улице Мольково. Горела квартира в многоквартирном доме №24. Огонь охватил жилье в 03:46 - спасатели работали на месте происшествия до 11:12 часов.

- Повреждена квартира площадью в 25 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Ярославля.

По предварительной информации, в огне погиб человек. Пламя тушили 7 спасателей на трех служебных машинах.

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