Под Ярославлем в пожаре погиб человек

Повреждена квартира площадью в 25 квадратных метров. Фото: МЧС Ярославль

Ранним утром 5 февраля в Некоузском районе Ярославской области произошел пожар на улице Мольково. Горела квартира в многоквартирном доме №24. Огонь охватил жилье в 03:46 - спасатели работали на месте происшествия до 11:12 часов.

- Повреждена квартира площадью в 25 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе МЧС Ярославля.

По предварительной информации, в огне погиб человек. Пламя тушили 7 спасателей на трех служебных машинах.