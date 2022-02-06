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Общество6 февраля 2022 7:00

В Ярославле торгуют животными их Красной книги

Прокуратура обнаружила нелегальный сайт, который этим занимается
Влада Красоткина
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Ведомство обратилось за помощью в суд с исковым заявлением.

Ведомство обратилось за помощью в суд с исковым заявлением.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Дзержинского района обнаружила, что в Ярославле незаконно торгуют животными из Красной книги. По объявлению, через интернет.

- На одном из сайтов в сети Интернет производится продажа диких животных занесенных в Красную книгу в отсутствие соответствующего разрешения уполномоченного государственного органа по охране окружающей среды, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Ведомство обратилось за помощью в суд с исковым заявлением. В нем прокуратура требовала признать размещенную информацию о продаже незаконной и запретить. Орган власти пошел на встречу и ограничил доступ к сайту.

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