В Ярославле торгуют животными их Красной книги

Ведомство обратилось за помощью в суд с исковым заявлением. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Дзержинского района обнаружила, что в Ярославле незаконно торгуют животными из Красной книги. По объявлению, через интернет.

- На одном из сайтов в сети Интернет производится продажа диких животных занесенных в Красную книгу в отсутствие соответствующего разрешения уполномоченного государственного органа по охране окружающей среды, - рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Ведомство обратилось за помощью в суд с исковым заявлением. В нем прокуратура требовала признать размещенную информацию о продаже незаконной и запретить. Орган власти пошел на встречу и ограничил доступ к сайту.