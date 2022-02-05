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Спорт5 февраля 2022 13:35

В Ярославской области запустили акцию #болеемзанаших76

В социальных сетях ярославцы могут публиковать фото и видео, как они болеют за российских спортсменов
Полина Вачнадзе
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Анна Вострикова на Олимпиаде в Пекине. ФОТО: группа "МЕДИА-КОНТЕНТ | Национальной команды страны" ВКонтакте

Анна Вострикова на Олимпиаде в Пекине. ФОТО: группа "МЕДИА-КОНТЕНТ | Национальной команды страны" ВКонтакте

В Пекине стартовали Олимпийские игры-2022. 212 российских спортсменов будут отстаивать честь страны на соревнованиях и среди них 11 ярославских ребят. Первая небольшая победа от ярославцев уже есть - Елена Серегина вышла в четвертьфинал соревнований по шорт-треку.

От нашей области в олимпийский Пекин отправились Артем Анисимов, Артур Каюмов и Александр Елесин, шорт-трекисты Анна Вострикова и Елена Серегина, фристайлисты Максим и Олья Буровы, Станислав и Любовь Никитины, Анастасия Прыткова и Есения Пантюхова.

- Это повод для гордости! Давайте поддержим наших ребят, пусть все узнают имена ярославских спортсменов. Они это заслужили, - написал на своей странице в соцсети и.о губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Фотографируйте и снимайте на видео то, как вы болеете за сборную России, а фото и ролики выставляйте в социальные сети с хештегом #болеемзанаших76.

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Общий медальный зачет, последние новости о выступлении российских спортсменов, эксклюзивные материалы и интервью с Зимних Олимпийских игр 2022 в Пекине вы можете найти на портале «КП – Спорт».

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