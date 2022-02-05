Спортсменка из Рыбинска Елена Серегина прошла в четвертьфинал соревнований по шорт-треку на Олимпиаде

Елена Серегина прошла в четвертьфинал соревнований по шорт-треку Фото: Правительство Ярославской области

Елена Серегина, воспитанница рыбинской школы олимпийского резерва, прошла в четвертьфинал на дистанции 500 метров олимпийских соревнований по шорт-треку.

Отлично стартовав и быстро набрав скорость, Елена немного сдала позиции ближе к финалу. Подвел соскочивший конек и этой ошибкой сразу же воспользовалась соперница.

Отставание Елены Серегиной оказалось минимальным: ее время 43,605 против 43,579 участницы, занявшей первое место.

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