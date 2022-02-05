"Человечище - это про него": скончался бывший глава Ленинского района Ярославля Вячеслав Репкин

В Ярославле скончался бывший глава Ленинского района Вячеслав Репкин. ФОТО: страница Игоря Ямщикова, "Фейсбук"

В Ярославле скончался бывший глава Ленинского района Вячеслав Репкин.

- Он давно ушел из "большой политики", ушел, как отрезал. Не боялся, что забудут легендарного главу Ленинского района. Быть на виду никогда не было его целью. Скромный, мощный, родной, домашний. Любил все то, что трогало тонкие струны души, - написала о Вячеславе Антониновиче руководитель ярославского отдела ЗАГС Наталия Рыбкина. - Фанат дела, а не межличностных интересов. Очень не любил кабинеты, предпочитал сам разведывать обстановку, видеть нюансы изнутри. Пчеловод, охотник, но не ради убить зверя, а "в лесу побывать". Любил "Играй, гармонь!", до последнего ходил на встречи воинов-интернационалистов. Он, пожалуй, был единственный руководитель, кто доехал до нашей новгородской "Вахты Памяти" то ли в 1995-м, то ли в 1996-м, просто ради того, чтобы на нас посмотреть в полевых условиях и сказать негромкое "спасибо", прижав к груди. "Человечище" - это, действительно, про него.

Несмотря на то, что Вячеслав Репкин не служил в Афгане, он очень трепетно относился к тем, кто там воевал. Добрые слова в память о хорошем человеке написал председатель правления ярославского регионального отделения Российского Собза ветеранов Афганистана Игорь Ямщиков:

- Ветеранское афганское сообщество понесло тяжелейшую утрату. Человек, роль которого в сплочении воинов-интернационалистов трудно переоценить. Несмотря ни на какие трудности ни 90-х, ни 2000-х собирал и соорганизовывал участников боевых действий. Даже будучи на пенсии, Вячеслав Антонинович был в центре подготовки и проведения ежегодного февральского сбора "афганцев". Причем, эти ежегодные сборы (поначалу только афганцев Ленинского района), переросли в знаковое общегородское мероприятие.

Он не требовал к себе какой-то особой за все это благодарности. Он считал, что это необходимо. И нам и ему. Вечная память...

"КП-Ярославль" приносит свои соболезнования родным, близким и друзьям Вячеслава Репкина.