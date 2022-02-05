В Рыбинском районе в аварии погиб мужчина

В аварии погиб один человек, трое пострадали Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 4 февраля, около 17:00 в Рыбинском районе на дороге Глебово-Лерионово столкнулись две иномарки. За рулем "Опеля" сидел 54-летний мужчина, "Ленд Ровером " управляла 30-летняя женщина, в ее машине также находился двухлетний ребенок.

Водитель "Опеля" скончался на месте ДТП еще по приезда скорой помощи. Пассажир этой же машины, 59-летнйи мужчина, госпитализирован.

- Женщина-водитель "Ленд Ровера" и маленький мальчик нуждаются в амбулаторном лечении, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В обстоятельствах аварии будут разбираться сотрудники Госавтоинспекции.