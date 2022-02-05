В Ярославском УМВД прокомментировали массовое увольнение сотрудников за аппозиционные взгляды

Речь идет об увольнении в Ярославской области 30-35 полицейских Фото: Олег Укладов

О возможном увольнении более 30 сотрудников полиции Ярославской области сообщил на своем канале "Майор в отставке" сообщил бывший сотрудник органов внутренних дел Олег Кашинцев. По его словам, репрессиям полицейские подверглись из-за того, что были подписаны на оппозиционные каналы и выражали им поддержку лайками.

— Некоторых из них я знаю, это профессионалы, которые честно выполняют свой долг. Причем репрессии в Ярославской области коснулись сотрудников с большим опытом, некоторые из которых прослужили много лет, - говорит Олег Кашинцев.

Уточним, что та организация, на которую в Интернете были подписаны полицейские, признана экстремисткой, выполняющей функции иностранного агента и запрещена в России.

В пресс-службе УМВД России по Ярославской области так прокомментировали информацию об увольнении сотрудников:

- Увольнение со службы сотрудников органов внутренних дел осуществляется по основаниям, предусмотренным ст. 82 Федерального закона от 30.11.2011 №342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Иных оснований для увольнения из органов внутренних дел не предусмотрено.