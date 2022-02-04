О новостях Олимпиады-2022 ярославцы могут узнавать в чат-боте

В социальной сети Telegram запустили чат-бот. ФОТО: ЦУР Ярославской области

В социальной сети Telegram запустили чат-бот, с помощью которого ярославцы могут узнавать новости с Олимпиады-2022 в Пекине. Здесь размещены биографии ярославских спортсменов, расписание соревнований, анонсы игр и их результаты.

На чат-бот «ЯрОлимпиада – НАШИ В ПЕКИНЕ» можно подписаться по ссылке @olimp2022_bot.

В этой Олимпиаде от Ярославской области будут участвовать 11 спортсменов.

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