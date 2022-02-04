Ярославца будут судить за убийство сожительницы

42-летний житель Ярославского района обвиняется в совершении тяжкого преступления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний житель Ярославского района обвиняется в совершении тяжкого преступления: по версии следствия, он до смерти избил свою сожительницы. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожнсоти смерть потерпевшего».

Преступление было совершено в июле прошлого года в одной из комнат общежития птицефабрики поселка Дубки. Мужчина был пьян и под горячую руку ему попалась женщина, с которой он жил.

- От полученных травм она скончалась. В правоохранительные органы сообщили сотрудники птицефабрики, - уточнили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Почему они не вмешались в семейный скандал и не утихомирили пьяного дебошира, не известно. Он сейчас находится под стражей, в ближайшее время суд решит его судьбу.