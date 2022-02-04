«Балтика» усилила позиции на рынке Ярославля

Объемы продаж компании «Балтика» в 2021 году увеличились на 5%. ФОТО: Олег Петров

В условиях высококонкурентной среды и на фоне незначительного роста российского рынка пива, объемы продаж компании «Балтика» в 2021 году увеличились на 5% по сравнению c 2020 годом.

Компания усилила свои позиции и на рынке Ярославской области, объемная доля рынка составила 31,7%. В условиях пандемии филиал компании в регионе – «Пивзавод Ярпиво» - перевел на удаленный режим сотрудников, не занятых в обеспечении непосредственных производственных процессов и логистики, и сумел сохранить штат и производственные объемы.

По итогам 2021 года филиал выплатил в бюджет Ярославской области более 7,4 млрд налогов, из которых 7,23 млрд составили акцизы на пиво. Основной объем продукции филиала реализован в центральном регионе России, наиболее крупными рынками для пивоварни в регионе по-прежнему являются Москва, Ярославль, Кострома, Вологда, Иваново, Владимир, Нижний Новгород, Саранск.

Предприятие постоянно развивается, инвестируя в производство. С 2021 году на пивоварне «Ярпиво» реализуется инвестиционный проект на сумму 100 млн рублей, благодаря которому предприятие увеличивает долю «зеленой энергии», что позволяет сократить объем используемого природного газа.

В рамках самостоятельного исполнения расширенной ответственности производителя и добровольных обязательств по сокращению экологического следа «Балтика» уделяет особое внимание сокращению углеродного отпечатка от упаковки своей продукции. В партнерстве с Департаментом по охране окружающей среды и природопользования Правительства Ярославской области и региональным оператором по обращению с отходами «Хартия» «Балтика» установила современную стационарную площадку для раздельного сбора отходов упаковки в зоне парковки у гипермаркета «Лента» на проспекте Фрунзе. Этот пункт уже второй в городе, установленный в рамках проекта «Принеси пользу своему городу». Первый был установлен годом ранее в Заволжском районе города у «Глобуса». Каждый пункт собирает около 70 тонн раздельно собранного вторсырья, которое региональный оператор увозит на досортировку и дальнейшую переработку. На Дне города-2021, в поддержку экологической повестки, «Балтика» в партнерстве с «Фестивальной Экологикой» пригласила ярославцев и гостей города принять участие в увлекательных эко-викторине и квесте.

В октябре 2021 года в рамках Дня Промышленности ярославский филиал «Балтики» был награжден дипломом победителя конкурса «Лучшее предприятие Ярославской области» в номинации «Социально ответственное промышленное предприятие».