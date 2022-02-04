26-летняя ярославна взяла кредит и отдала деньги мошенникам

Ярославна перевела мошенникам 500 тысяч рублей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

С заявлением о мошенничестве в полицию Кировского района Ярославля обратилась 26-летняя женщина. Мошенники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, выманили у доверчивой ярославны 500 тысяч рублей.

Потерпевшей позвонили и огорошили новостью, что на ее имя пытаются взять кредит. А чтобы эти противоправные действия предотвратить, ей самой нужно этот кредит оформить и перевести деньги на безопасный счет. Не задумываясь об абсурдности этих действий, женщина так и сделала.

- Потерпевшая не стала уточнять информацию в банке и выполнила все указания звонивших, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Полиция обращается к ярославцам:

- Уважаемые граждане! Ни в коем случае не перечисляйте денежные средства по указаниям неизвестных лиц, кем бы они не представлялись. Чтобы не стать жертвой мошенников, ни под каким предлогом не сообщайте третьим лицам конфиденциальную информацию, позволяющую получить доступ к банковскому мобильному приложению, к управлению вашими счетами. Помните, злоумышленники могут подобрать похожие номера службы поддержки банка, с помощью специальной программы подменить номер телефона, с которого они звонят.