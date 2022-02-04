Стоматологическая клиника отсудила у своего арендодателя 4,7 миллионов рублей

Долг арендодателя превышал 4,7 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стоматологическая клиника сняла себе помещение для работы. Выбранное место устраивало предпринимателей, правда был необходим ремонт. Собственник согласился с этим и заключил договор с «стоматологами».

- После получения разрешения арендодателя на перепланировку арендатор провел ремонтные работы. Однако, несмотря на условия договора, арендодатель предпочел уклониться от обязанности по возмещению затрат. Это обстоятельство послужило основанием для обращения арендатора в суд, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.

Долг арендодателя превышал 4,7 миллиона рублей, но собственник не собирался ничего выплачивать. Даже беседа с приставом не поспособствовала этому.

- В связи с неуплатой денежных средств в срок для добровольного исполнения решения суда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 330 тысяч рублей, - дополнили в УФССП России по Ярославской области.

Вскоре пристав установил расчетный счет должника и сделал взыскание. Принятая мера позволила взыскать остальные средства.