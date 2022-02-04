Пошел гулять в торговый центр: в Ярославле прекратили поиски 8-летнего мальчика

Ребенка нашли. ФОТО: "ЯрСпас"

В Ярославле прекращены поиски восьмилетнего Кирилла М. Ребенок ушел из школы в Дзержинском районе, до дома не дошел и родители забили тревогу. К поискам подключились и сотрудники правоохранительных органов, и волонтеры.

К счастью, ребенка быстро нашли. Он гулял по торговому центру на улице Труфанова.

- О том, что ребенок, в указанной в ориентировке одежде был замечен в торговом центре, сообщили сотрудники службы безопасности данного центра. Мальчик пояснил, что ушел гулять, пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

В СКР по Ярославской области проводят проверку - устанавливают все обстоятельства исчезновения школьника