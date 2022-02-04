Ушел из школы: в Ярославле пропал восьмилетний мальчик

В Дзержинском районе Ярославля пропал восьмилетний Кирилл М.. Мальчик ушел из школы, а домой не вернулся.
Ребенок худощавый, с темно-русыми волосами, карими глазами. Был одет в черную с серыми полосами куртку, капюшон с желтым мехом, черные зимние брюки, серые с оранжевым ботинки. С собой был рюкзак с изображением человека-паука и мешок со сменной обувью.
Если вы знаете, где находится Кирилл или видели его сегодня, сообщите в полицию или волонтерам «ЯрСпаса» по телефону 8-910-964-08-38.
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