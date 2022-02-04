Ярославскую строительную фирму оштрафовали на 2,4 миллиона рублей за незаконную работу мигрантов

Две ярославские фирмы оштрафованы на крупные сумму за нарушение миграционного законодательства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две ярославские фирмы, одна строительная, другая по пошиву обуви, оштрафованы на крупные сумму за нарушение миграционного законодательства. Строительная компания выплатит 2,4 миллиона рублей за нарушение порядка оформления 12 иностранцев, на швейное производство наложен штраф в 1,2 миллиона рублей за незаконное привлечение к работе семерых граждан другого государства.

- Необходимо отметить, что санкции за нарушение миграционного законодательства юридическими лицами предусматривают и ограничение деятельности предприятия, что могло повлечь для недобросовестных работодателей и более существенные убытки, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

В прошлом году полицейские проверили 8 905 объектов, где могли работать и работали иностранные граждане. Составлено почти 12 776 протоколов об административных правонарушения, из них 5 318 по нарушениям в режиме пребывания иностранцев или лиц без гражданства на территории России.