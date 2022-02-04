За неуплату штрафа в срок мировой суд Ярославля привлек гражданина к административной ответственности

В мае 2021 года из администрации Некрасовского муниципального района в адрес Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям поступили материалы проверки, проведенной специалистами муниципального земельного контроля, в отношении гражданина, собственника трех земельных участков сельскохозяйственного назначения, расположенных в Некрасовском районе Ярославской области, общей площадью 12,8 га. Согласно проведенной проверке территория участков зарастала сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительностью. Признаки механизированной обработки почвы, выпаса скота и иной сельскохозяйственной деятельности отсутствовали.

Должностным лицом Управления в отношении собственника земельного участка за невыполнение обязательных мероприятий по воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного назначения и защите земель от иного негативного влияния были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 2 ст.8.7 КоАП РФ.

В июле 2021 года вынесены два постановления о привлечении гражданина к административной ответственности в виде штрафа на общую сумму 40 тыс. рублей. Однако гражданин в установленный законом срок административный штраф не уплатил, чем совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрено ч. 1 ст.20.25 КоАП РФ. По факту неуплаты штрафа в установленный срок, территориальным Управлением в отношении гражданина Российской Федерации были возбуждены дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ* и направлены в мировой суд.

В январе 2022 года в Управление поступили постановления мирового суда о признании собственника виновным в совершении административных правонарушений по вышеуказанной статье. Назначено административное наказание в виде штрафов на общую сумму 80 тыс. рублей.