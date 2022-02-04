Мониторинговой группой Управления с помощью ФГИС «Меркурий» выявлены факты оформления эВСД на просроченную продукцию

2 февраля 2022 года сотрудники мониторинговой группы Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям, используя ФГИС «Меркурий», выявили факты нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на продукцию животного происхождения хозяйствующими субъектами Ярославской области.

По результатам мониторинга оформления ветеринарных сопроводительных документов установлено, что уполномоченным лицом индивидуального предпринимателя оформлены эВСД на мясную продукцию с истекшим сроком годности с целью реализация в пищу людям. 1 февраля 2022 года уполномоченным лицом был оформлен эВСД на шницель куриный рубленый охлажденный и бифштекс из мяса птицы охлажденный, срок годности которых истек 20 января 2022 года. А другим уполномоченным лицом потребительского общества оформлены эВСД 27 января 2022 года на колбасные изделия, срок годности которых истек 12 и 14 января 2022 года.

Допустившим нарушения уполномоченным лицам направлены предупреждения на адреса электронной почты в ФГИС «Меркурий», при повторных нарушениях регистрация данных пользователей будет приостановлена.