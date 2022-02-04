В Ярославле отремонтируют 7 социально важных дорог

В благоустройство войдет обустройство тротуаров и пешеходных переходов. Фото: Мэрия Ярославля

В 2022 году в Ярославле отремонтируют семь дорог, которые ведут к социально значимым объектам. В список "счастливчики с новым асфальтом" вошли улицы Лизы Чайкиной, 1905 года, Старая Костромская, Лесная, Школьный проезд и Слепнёва, где находятся школы и дошкольные образовательные учреждения, а на улице Ударной – больница №2.

- В 2021 году на территории Ярославля было отремонтировано шесть автомобильных дорог и еще два участка построены с нуля – это улицы Дядьковская и Чернопрудная. В текущем году мы планируем отремонтировать семь улиц. По эти дорогам можно будет подъехать к учреждениям здравоохранения, образования, социальной сферы и спорта, — рассказал директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.

Но это не весь сорванный куш. Кроме новых дорог в благоустройство войдет обустройство тротуаров, пешеходных переходов, установка барьерных ограждений, дорожных знаков и нанесение разметки.