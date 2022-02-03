Михаил Евраев: «Доходы бюджета Ярославской области в 2021 году превысили расходы более чем на 4 миллиарда рублей»

Правительство региона подвело предварительные итоги исполнения бюджета Ярославской области. Профицит бюджета региона составил 4,3 млрд рублей.

– Проведена системная работа по оздоровлению бюджетной системы Ярославской области. По итогам года нам удалось не только выполнить все социальные обязательства региона, снизить уровень рыночного долга региона в два раза, но и значительно усилить курс на развитие по всем отраслям, – прокомментировал глава области Михаил Евраев эффективную работу органов исполнительной власти региона.

Директор департамента финансов региона Алексей Долгов пояснил, что успешному исполнению бюджета способствовали несколько факторов. Экономика вернулась на допандемийный уровень. В результате выросли налоговые и неналоговых доходы. Позитивную роль сыграло также эффективное взаимодействие региональных властей с федеральными министерствами по выделению региону дополнительных средств из федерального бюджета.

Неизрасходованные в 2021 году бюджетные средства в 2022 году направят социально-экономическое развитие региона.

Чтобы распределить дополнительных средства, правительство области подготовило проект закона о внесении изменений в областной бюджет 2022 года.

– Все поправки носят социальный характер. Рассчитываем, что они будут приняты. Нам крайне важно те финансовые возможности, которые у нас есть, направлять на то, что волнует людей, на повышение качества жизни, – отметил Михаил Евраев.

Почти пятьдесят миллионов рублей планируется израсходовать на покупку расходных материалов для контроля уровня глюкозы в крови у детей с сахарным диабетом.

– Ко мне ранее неоднократно обращались родители детей с диабетом, важно было найти возможность им эту помощь оказать, – потребовал руководитель области.

По миллиону рублей будет направлено на улучшение условий пребывания и обучения детей в школах семи сельских районов области: Борисоглебского, Большесельского, Брейтовского, Некоузского, Некрасовского, Рыбинского и Ярославского. Дополнительные ресурсы выделят школам в рамках губернаторского проекта «Решаем вместе!» по направлению «Школьное инициативное бюджетирование»

Михаил Евраев пояснил, что ранее эта программа реализовывалась в городах области. В этом году в ней примут участие все сельские районы.

- Это будет для них хорошее подспорье, – резюмировал глава региона.