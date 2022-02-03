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Общество3 февраля 2022 14:45

3 февраля в Ярославле перекроют дороги

На каких улицах будет закрыт проезд
Влада Красоткина
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Ярославцев попросили не парковать на обозначенных участках свои авто. Фото: Администрация Кировского и Ленинского районов

Ярославцев попросили не парковать на обозначенных участках свои авто. Фото: Администрация Кировского и Ленинского районов

В Ярославле перекроют участки дорог в ночь с 3 на 4 февраля. Движение будет запрещено на улице Нахимсона от площади Богоявления до улицы Андропова и улицы Первомайской от площади Богоявления до улицы Революционной.

Об этом жителей предупредила администрация Кировского и Ленинского районов:

- С 18:00 3 февраля данные участки дорог будут перекрыты для движения.

Ярославцев попросили не парковать на обозначенных участках свои авто в назначенное время.

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