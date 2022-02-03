Житель Рыбинска сжег сигаретой балкон соседей

Жильцы соседней квартиры обратились в суд. Фото: Иван МАКЕЕВ

Две квартиры на одной из улиц Рыбинска были соединены общим балконом. Соседи мирно сосуществовали, пока однажды на одной из сторон балкона не произошел пожар из-за непотушенной сигареты. Он принес ущерба на 66 424 рубля, также в огне сгорела зимняя одежда на 21 000 рублей.

Сначала курящий сосед согласился выплатить компенсацию, но потом вдруг заявил о своей невиновности и отказался платить. Жильцы соседней квартиры обратились в суд.

- Ответчики, будучи уведомлены о месте и времени судебного разбирательства, на заседании не присутствовали. В письме они объяснили, что находились в квартире, услышали треск, увидели дым и вместе начали тушить пожар, пока не приехала пожарная команда. Также выяснилось, что примерно за час до пожара хозяин этой квартиры курил на балконе, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Суд установил, что мужчина действительно курил на балконе и именно от его сигареты произошел пожар. Так что деньги за сгоревшие вещи выплатить все же придется.