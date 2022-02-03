В Ярославле прооперировали ребенка с редким заболеванием

На днях 10-летнюю пациентку выписали. Фото: ГБУЗ ЯО

В ярославскую областную детскую клиническую больницу приехала 10-летняя пациентка из Владимира. В своем городе малышке поставили редкий диагноз - киста урахуса эмбрионального мочевого протока. Девочке потребовалась срочная помощь медиков, но в городе такие операции не проводят, потому что нет подходящего оборудования.

- Экстренно приняли решение провести лапароскопическую операцию по иссечению кисты урахуса. При данном методе используются проколы размером один сантиметр, через которые вводятся специальные микроинструменты и камера, транслирующая изображение на монитор. При лапароскопии раны минимальны, гнойно-септические осложнения практически не встречаются, боль менее выражена. Кроме того, отмечается короткий период восстановления, - рассказала и.о. директора ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» Наталья Кравчук.

Операция шла 40 минут, ее проводили заведующий отделением детской урологии-андрологии, доктор медицинских наук Дмитрий Щедров и детский уролог-андролог Евгений Морозов.

- По всей стране операция иссечения урахуса считается достаточно редкой, поэтому мало кто берется за таких пациентов, - отметил заведующий отделением детской урологии-андрологии ГБУЗ ЯО «Областная детская клиническая больница» Дмитрий Щедров. – В нашем отделении урологии мы впервые разработали подходы к тактике при разных вариантах порока данного заболевания. Теперь принимаем пациентов со всей страны – Ярославской, Костромской, Вологодской, Читинской и других областей.