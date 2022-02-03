Руководителя ярославского департамента здравоохранения обвинили в некомпетентности

Жалоб на работу медицинских организаций области, действительно, скопилось немало Фото: Полина Вачнадзе

Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова готовит обращение в Министерство здравоохранения РФ и на имя заместителя председателя регионального правительства Ларисы Андреевой. Депутат просит принять меры «по вопросу некомпетентности и.о. директора департамента здравоохранения».

- Долго я терпела, входила в сложное положение медицинских организаций в связи с коронавирусной инфекцией. Жалко врачей, что они трудятся на исходе сил и возможностей. Но, что-то не видно и не слышно директора департамента здравоохранения Оксаны Пиклун. Где обещанная организация здравоохранения? Где рекомендации пациентам, как себя вести в непростой ситуации: «скорую» не дождаться, в поликлинику не дозвониться и не записаться, врача на дом не вызвать, больничный не выписать, потоки пациентов не разведены? Где алгоритм действий пациентов? Понятно: нехватка и болезнь врачей, большая загруженность в поликлиниках. Но, департамент для того и существует, чтобы наладить и организовать работу. Мы все надеялись, что Оксана Александровна наладит деятельность медорганизаций, а она ее завалила. Да завалила так, что расхлебывать придется долго и упорно, - пишет Елена Кузнецова.

Жалоб на работу медицинских организаций области, действительно, скопилось немало. Ярославцам часто приходится заниматься самолечением, так как ожидание врача может составить сутки и более.

Оксана Пиклун была назначена на пост директора департамента здравоохранения и фармации в конце ноября прошлого года. До прихода на эту должность она исполняла обязанности главного врача Гаврилов-Ямской ЦРБ, ранее работала заместителем главного врача ГБУЗ ЯО «Ростовская ЦРБ».